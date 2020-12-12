Еще один регион России объявил 31 декабря выходным. Им стала республика Мордовия. Соответствующее распоряжение издал врио главы региона Артем Здунов.

Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращенным рабочим днем.

Ранее последний день декабря был объявлен нерабочим в Архангельской и Ярославской областях, республике Тува.