Стоимость проезда в московском транспорте повысится в 2021 году примерно на уровень инфляции. По ряду билетов цены могут остаться неизменны, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году – 3,5%.