Верховный суд США отказался рассматривать ключевой иск, в котором сторонники Трампа и оспаривали итоги выборов

Верховный суд США отказался рассматривать ключевой иск, в котором сторонники Дональда Трампа и он сам оспаривали итоги выборов президента.

Решение поддержали 7 судей из 9-ти, в том числе назначенные Дональдом Трампом. У Техаса нет оснований для пересмотра процедуры голосования в других штатах, постановил суд. Напомню, что иск в Верховный суд направил генпрокурор Техаса Кен Пакстон, его поддержали 17 республиканских штатов и сам Трамп. Они пытались оспорить победу Джо Байдена в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и Джорджии. В случае если бы это удалось сделать, голоса 62 членов коллегии выборщиков были бы аннулированы и Байден бы не имел в ней большинства. Коллегия должна официально избрать нового президента страны в понедельник. Республиканцы настаивали на фальсификациях из-за массового голосования по почте. Однако суд пояснил в кратком постановлении, что Техас не смог доказать законное право выступать с подобными требованиями. Представитель Байдена Мак Гуин позже сказал, что такое решение Верховного суда было ожидаемо. Действующий президент сказал, что его подвели и добавил, что у судей «не было ни мудрости, ни смелости». При этом глава страны сказал, что борьба ещё не закончена.

В штате Техас от сторонников Трампа зазвучали призывы выйти из состава страны. К этому призвал член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн.