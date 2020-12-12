От коронавируса в Санкт-Петербурге скончался один из самых известных отечественных сексологов Лев Щеглов. Ему было 74 года, и в последние недели он находился в больнице в тяжёлом состоянии. Кстати, ранее Щеглов неоднократно говорил о серьёзности эпидемии и осуждал так называемых ковид-диссидентов. Он ставил правильные диагнозы не только своим пациентам, но и обществу – сказал в интервью «Эху» профессор Европейского университета Дмитрий Травин.

По словам профессора Травина, Щеглов был одним из выдающихся интеллектуалов Северной столицы. О времени и месте прощания пока информации нет.