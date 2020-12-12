Православная церковь претендует на помещения одного из музеев в Санкт-Петербурге. Местная епархия РПЦ направила обращение городским властям.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в комитет имущественных отношений Смольного заявку на передачу в безвозмездное пользование на сто лет помещений Благовещенской церкви. Здание входит в комплекс Александро-Невской лавры, его использует государственный музей городской скульптуры. По регламенту минэкономразвития, чиновники должны передать имущество в течение шести лет после такой заявки, отмечает портал «фонтанка-ру». В музее сообщили, что Смольный предложил перевести экспозицию в другое помещение. Это подвал жилого дома в центре Петербурга, там проходят трубы, и по стенам течёт вода, рассказали сотрудники музея. Уникальные экспонаты из мрамора и бронзы в таких условиях погибнут, уверены специалисты. Кроме того, в экспозицию входят надгробия, которые находятся в церкви. Государственный музей по закону не может передать их РПЦ, а перевезти гробницы невозможно. Ранее Смольный выступал против передачи, однако месяц назад профильный вице-премьер правительства России рекомендовал губернатору Петербурга выполнить требования церкви. На этой неделе просьбу поддержал президент России Владимир Путин.

Всего РПЦ претендует на шесть объектов недвижимости рядом с Александро-Невской лаврой.