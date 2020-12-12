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Эксклюзив Эха 13:04, 12 декабря 2020

Знаменитый советский и российский актёр Валентин Гафт скончался в Москве

Знаменитый советский и российский актёр Валентин Гафт скончался в Москве. Народному артисту было 85 лет. Родные говорят, что причиной смерти стали последствия ранее перенесённого инсульта.

Театральная карьера Валентина Гафта на лучших площадках города продолжалась около шестидесяти лет. Всеобщую известность и популярность ему принесли роли в кино, в частности, в комедиях режиссёра Эльдара Рязанова. Многие сегодня вспоминают, например, фильм «Гараж».

Валентин Гафт был известен своими ролями или стихами (его эпиграммы знала и любила не только театральная Москва). Он нередко выступал на общественно-политические темы. В начале нулевых годов был против возвращения советского гимна, всегда очень критически относился к личности Сталина. В последние годы Валентин Гафт поддерживал курс президента, в частности, в отношении Крыма и Украины.

Прощание с Валентином Гафтом пройдёт в театре «Современник» во вторник. В тот же день состоятся похороны на Троекуровском кладбище, там есть Аллея актёров.

Валентин Гафт был очень интересным актером и неординарной личностью. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» актриса Светлана Немоляева.
«Он был замечательным моим партнером, я с ним много снималась и в фильмах Эльдара Рязанова, у Саши Орлова, у Миши Казакова, у нас была большая творческая биография в кино. Мы знали другу друга с юности, со студенческих времен, он был не только очень интересным актером, но неординарной, ни на кого непохожей личностью. Блестящего, своеобразного ума человек. Его эпиграммы, еще неопубликованные, расходились по всей театральной Москве», — сказала она.
Немоляева подчеркнула, что за последний год ушло множество «корифеев, людей, на которых зиждилось искусство последней поры советской культуры и новое российское».



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