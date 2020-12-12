Казнь оппозиционного журналиста в Иране может быть реакцией на убийство физика Фахризаде – эксперт

Казнь оппозиционного журналиста в Иране может быть реакцией на убийство физика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Владимир Евсеев.

«В Иране смертная казнь применяется, как правило, против террористов, там действуют несколько радикальных организаций. В отношении журналистов, для того что бы было приведено в исполнение такое решение, должны быть чрезвычайно серьезные основания. Наверное, этому решению способствовало то, что к власти в Иране все больше приходят консерваторы, это приводит к более жесткой реакции на те события, которые происходят. В Иране был убит очень известный ядерщик, это вызвало серьезное недовольство. Возможно, это была одна из возможных реакций на убийство этого ядерщика, потому что в Иране смертную казнь используют не так часто», — сказал он.

В Иране казнен глава информационного портала Amad News Рухолл Зам. Осужденный по обвинению в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Nour News. Во вторник Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор журналисту, который был схвачен в прошлом году после многих лет, проведенных в изгнании.

Иранский ядерщик-ученый Мохсен Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, был смертельно ранен 27 ноября. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве ученого прослеживается след Израиля.