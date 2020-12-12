Российский и советский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова.

По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Актриса Светлана Немоляева сказала Эху Москвы, что Валентин Гафт был не только очень интересным актером, но и абсолютно неординарной личностью.

Прощание пройдет театре «Современник». Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — сказал Песков.