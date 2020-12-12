Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призывает граждан страны выйти сегодня на массовую демонстрацию.

По итогам выборов оппозиция утратила контроль над парламентом. Если почти два года назад казалось, что дни Николаса Мадуро на посту президента сочтены, то теперь он усилил свои позиции – несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, он сохранил контроль над армией и силовыми структурами, а теперь еще его партия получила большинство в Национальной ассамблее. Это, впрочем, было ожидаемо, поскольку значительная часть оппозиции по призыву Хуана Гуайдо бойкотировала эти выборы. Официальная явка составила около 30%. США и другие западные страны отказались признавать результаты голосования, однако на деле это мало что меняет – Америка и ряд стран Европы еще в начале прошлого года заявили, что не считают Мадуро легитимным лидером.

Одна из стран, которая признаёт нынешние власти Венесуэлы – Россия. Недавно Мадуро сказал, что следующей весной может прилететь в Москву.