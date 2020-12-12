В России согласно данным оперативного штаба, второй день подряд выявляют больше 28-ми тысяч заражённых коронавирусом

Число инфицированных по сравнению с минувшим днём в стране немного уменьшилось. Оперативный штаб сегодня отчитался о 28-ми тысячах 137 случаях заражения. Вчера было на несколько сотен зараженных больше. В Москве за сутки выявили более шести тысяч шестисот новых случаев заражения коронавирусом. Цифра несколько уменьшилась: вчера в столице выявляли семь с лишним тысяч инфицированных. В Петербурге почти 3800 новых случаев, в Подмосковье примерно втрое меньше. Лучше всего ситуация с коронавирусом обстоит в Туве и Ханты-Мансийском округе, сообщил штаб. За минувший день от коронавируса умерли 560 человек. Накануне было зафиксировано максимальное число за всё время пандемии — 613. Больше всего летальных случаев за сутки в Петербурге — 79, в Москве — 76. Далее идут Московская, Воронежская и Ростовская области. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал более 46-ти тысяч летальных случаев. Общее число заражённых превышает два с половиной миллиона человек.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия остаётся на четвёртом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения. Впереди нашей страны — США, Индия и Бразилия.