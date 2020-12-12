Умер Валентин Гафт

Несколько минут назад пришло известие о смерти популярного советского и российского актёра Валентина Гафта. О его кончине сообщили в театре «Современник», и эту информацию подтвердили члены семьи. Родные сообщили, что смерть стала следствием инсульта, перенесённого несколько лет назад.

Валентину Гафту было 85 лет, из них около 60-ти он играл в спектаклях самых известных столичных театров – «Сатиры», «Ленкома» и, конечно — «Современника». Кроме того он снялся в нескольких десятках фильмов, роли в которых и принесли ему популярность, среди них «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Мастер и Маргарита», и многих других.

Валентин Гафт был известен как автор едких эпиграмм, писал стихи. Одно из них – посвящение Булату Окуджаве.

Прощание с Гафтом состоится в театре «Современник» во вторник, сообщил директор театра. Актер Валентин Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.