В Иране казнен редактор оппозиционного новостного сайта и телеграмм-канала AmadNews Рухолла Зам. Он был приговорен к смерти по обвинению в антиправительственной деятельности, «глобальной коррупции» и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля.

Военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что казнь журналиста Рухолла Зам связана с недавним убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде.

Журналист был арестован в октябре 2019 года. Как сообщал редакции NEWSru.co.il редактор радиостанции «Радио Парас» Рани Амрани, Зам был похищен в Ираке, куда его заманили, обещав интервью с высокопоставленным представителем иранских властей.