РПЦ хочет безвозмездно вернуть себе здание бывшего храма, который относится к Александро-Невской Лавре

Русская православная церковь хочет безвозмездно вернуть себе здание бывшего храма, который относится к Александро-Невской Лавре. В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры.

На первом этаже здания расположена усыпальница, где похоронены видные государственные и военные деятели России, среди них – генералиссимус Александр Суворов.

На втором этаже в настоящее время размещается экспозиция «Знаки памяти».

Речь идет о церкви святого благоверного князя Александра Невского, уточняет агентство ТАСС.