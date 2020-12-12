Американские власти досрочно выдали разрешение на вакцину от компании Pfizer — решение должно было быть принято на выходных, но под политическим нажимом Белого Дома чиновники одобрили вакцину в пятницу.

Первые 6,5 миллионов доз покинут склады в течение ближайших суток. Доставлять вакцину будут обе частные американские почтовые службы: FedEx будет работать на Западном Побережье, UPS — на восточном. Для доставки вакцины, требующей хранения при температуре минус 80 градусов по цельсию, UPS создала гигантскую «морозильную ферму» в своем логистическом центре в Кентукки, где компания также будет производить 11 тонн сухого льда ежедневно. Каждый день UPS будет доставлять 18-киллограммовые коробки сухого льда на все пункты дозирования вакцины Pfizer, у которых не собственных морозильных камер. Кроме того, UPS ввела новую технологию — запатентованные сенсорные метки, которые отслеживают каждую посылку и контролируют ее температуру.

Чтобы избежать перегрузки системы и срыва поставок вакцины в преддверии Рождества, на которое приходится пик онлайн-покупок в США, UPS ввела ограничения на доставку для крупных ритейлеров, таких как Macy’s и Gap.