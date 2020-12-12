Новый арест грозит сегодня известному в Гонконге медиамагнату Джимми Лаю. В последние годы он активно поддерживал оппозицию, а власти обвинили его в создании угрозы национальной безопасности.

Владелец медиахолдинга в Гонконге, издатель оппозиционной газеты «Пинго жибао» в этом году стал фигурантом ряда уголовных дел. Сначала Джимми Лая задержали в августе вместе с двумя сыновьями по подозрению в связях с иностранными структурами, но позже выпустили под залог. В начале зимы полиция снова схватила его, на этот раз по делу о мошенничестве, связанном с ненадлежащим использованием офисных помещений компании. Лая опять взяли по стражу, слушания по его делу отложили до середины весны. Медиамагната обвинили в сговоре с иностранными государствами с целью создания угрозы безопасности страны. 73-летнего бизнесмена считают одним из главных организаторов протестов в Гонконге — специальном административном районе Китая. Джимми Лай не раз призывал Запад ввести санкции против Пекина и Гонконга.

Всего в Гонконге арестовано более 20 человек по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности.