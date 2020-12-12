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11:05, 12 декабря 2020

Власти Нагорного Карабаха пожаловилась на нарушение перемирия азербайджанской стороной

Власти Нагорного Карабаха пожаловилась на нарушение перемирия азербайджанской стороной. Согласно этим данным минувшей ночью совершенно нападение на один из постов. Ранены трое военнослужащих непризнанной республики. Комментариев из Баку пока не поступало.



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