Власти Нагорного Карабаха пожаловилась на нарушение перемирия азербайджанской стороной. Согласно этим данным минувшей ночью совершенно нападение на один из постов. Ранены трое военнослужащих непризнанной республики. Комментариев из Баку пока не поступало.