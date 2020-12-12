РПЦ попросила передать ей музейные помещения на территории Александро-Невской лавры в Петербурге. Церковь хочет получить их в безвозмездное пользование сроком на сто лет.

В тексте обращения, адресованного Комитету имущественных и земельных отношений Смольного, с которым ознакомилось «Эхо Москвы», митрополит Варсонофий говорит о трех нежилых помещениях в здании Благовещенской церкви. Свою просьбу архиерей подкрепляет федеральным законом 2010 года о передаче имущества религиозного значения церкви. При этом ранее, как сообщало агентство ТАСС, городские власти отмечали, что передать Благовещенскую и Лазаревскую церкви нельзя, так как внутри находятся надгробия – экспонаты Музея городской скульптуры. Впрочем, после того, как на встрече с министром культуры президент Владимир Путин напомнил об объектах на территории лавры, которые, по его выражению «надо бы вернуть», музей получил предложение переехать в подвальное помещение. В учреждении настаивают, что для хранения коллекции XVIII века оно не подходит.

По закону, после получения обращения от РПЦ, у властей есть год на принятие решения и шесть лет на исполнение просьбы.