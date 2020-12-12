Саксо Банк: Пандемия коронавируса закончится во втором квартале следующего года

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале следующего года, а мировая экономика вернется в норму до конца 2021-го. Это предположение экспертов Саксо Банка, которые известны своими прогнозами.

Быстрее других восстановятся экономики в странах Азии. После этого будут приходить в норму экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

Восстановление рынка станет возможным из-за научного прорыва, уверены в банке.