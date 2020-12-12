Тела мужчины и 5-летнего ребенка найдены около одного из домов на Проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили агентству ТАСС в Следственном комитете. На их телах травмы, которые характерны при падении с высоты, — уточняют в СК. Возбуждено уголовное дело по с статье об убийстве малолетнего ребенка.