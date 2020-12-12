Володин считает, что поправки к Конституции определили новый этап развития страны

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что поправки к Конституции, поддержанные на общероссийском голосовании, определили новый этап развития страны, как суверенного демократического правового государства.

Такое заявление он сделал он сделал в День Конституции, который отмечается сегодня.

Законы, которые принимает российский парламент, не должны идти вразрез с недавними изменениями в основном законе. Об этом сказал президент Путин.

В преддверии праздника Путин встретился с председателем Конституционного суда и обратил внимание на важность контроля над принятием законов.