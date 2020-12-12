В Хабаровске на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала задержали семь человек. Они доставлены в отделения полиции. Об этом сообщает правозащитный сайт ОВД – инфо.

По данным администрации города, на акцию к зданию краевого правительства вышли около 80 человек.

В прошлую субботу на демонстрацию было около сотни горожан. Акции протеста в Хабаровске продолжаются с момента задержания Фургала в июле.