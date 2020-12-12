Управление по санитарному надзору США одобрило применение вакцины от коронавируса компании Пфайзер и BioNTech.

Специалисты пришли к выводу, что преимущества вакцины перевешивают ее недостатки. В частности, препарат назвали безопасным и эффективным для экстренного применения, если вакцинируемый – старше 16 лет.

США стали уже третьей после Великобритании и Канады страной, которая начнет использовать препарат для массовой вакцинации.

Эту вакцину нужно хранить при температуре минус 70 градусов. Ранее компании заявили о эффективности препарата на 95 процентов в третьей – финальной – стадии клинических испытаний.