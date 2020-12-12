В Иране казнен оппозиционный журналист Рухолла Зам. Об этом сообщает агентство Рейтер. Он был осужден за антиправительственную деятельность и сотрудничество с разведками США и Израиля.

В начале недели Верховный суд страны оставил смертный приговор журналисту в силе.