Оппозиционного журналиста казнили в Иране. Власти обвиняли Рухоллу Зама в связях с западными разведками и в целом в антиправительственной деятельности. В Иране говорят, что Зам был одним из инициаторов массовых оппозиционных выступлений в 2017-м году. Журналист постоянно проживал во Франции, но около года назад его под предлогом интервью выманили в Ирак, где и похитили представители иранских спецслужб.
2020-12-12T10:15:32+03:00
2020-12-12T10:24:17+03:00
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10:15, 12 декабря 2020
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