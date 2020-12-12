Оппозиционного журналиста казнили в Иране. Власти обвиняли Рухоллу Зама в связях с западными разведками и в целом в антиправительственной деятельности. В Иране говорят, что Зам был одним из инициаторов массовых оппозиционных выступлений в 2017-м году. Журналист постоянно проживал во Франции, но около года назад его под предлогом интервью выманили в Ирак, где и похитили представители иранских спецслужб.