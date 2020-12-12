Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 71 миллион. Это данные американского института Джона Хопкинса. Число погибших за время пандемии – почти 1 миллион 600 тысяч. Наибольшее количество случаев заражения среди всех стран – в США, Индии и Бразилии. Россия по этому показателю занимает 4-е место в мире.
2020-12-12T10:15:13+03:00
2020-12-12T10:23:54+03:00
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10:15, 12 декабря 2020
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