Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 71 миллион. Это данные американского института Джона Хопкинса. Число погибших за время пандемии – почти 1 миллион 600 тысяч. Наибольшее количество случаев заражения среди всех стран – в США, Индии и Бразилии. Россия по этому показателю занимает 4-е место в мире.