Писатель Захар Прилепин увидел еврейский след в решении жюри «Большая книга». Его книга «Есенин. Обещая встречу впереди» не оказалась в тройке победителей.

«В жюри премии БК примерно 50 евреев. Это все, что надо было написать», — так Захар Прилепин отреагировал на публикацию шеф-редактора сервиса Storytel Константина Мильчина по итогам голосования. Литературный критик написал в фейсбуке большой текст о несправедливости того, что награду не получил роман Михаила Елизарова «Земля». Прилепин же, по собственному выражению, «показал, как можно сэкономить на словах». В комментариях к этой записи, да и в целом в социальной сети развернулось бурное обсуждение. Писателя обвинила в антисемитизме, спрашивали, как он считал евреев – «в столбик или на глаз» и какую квоту для представителей этой национальности он предлагает ввести. Прилепину также напомнили, что жюри «Большой книги» вручало ему премию в 2014 году. Писатель Виктор Шендерович предположил, что, видимо «в тот год они были не евреями, а были литературными экспертами с большим художественным вкусом».

Лауреатом «Большой книги» стал живущий в Израиле Александр Ильичевский с романом «Чертеж Ньютона».