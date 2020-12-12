Верховный суд отклонил иск генпрокурора Техаса, который оспаривал победу Байдена на выборах президента

Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса, который оспаривал победу Джо Байдена на выборах президента в ключевых штатах. На этом фоне со стороны однопартийцев Дональда Трампа звучат предложения вывести Техас из состава США.

Иск касался четырёх так называемых «колеблющихся» штатов, за которые шла ожесточенная борьба между Дональдом Трапом и Джо Байденом. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон утверждал, что в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Пенсильвании не соблюдали нормы, которые касались обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В иске в Верховный суд он настаивал, что результаты выборов в этих штатах, на которых победил кандидат от демократов, нужно признать недействительными. Речь фактически шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена. Верховный суд отказался удовлетворить иск, поддержанный Трампом и 17-ю штатами: в которых он победил. Суд пришел к выводу, что генпрокурор Техаса не смог аргументировать, почему именно он оспаривает способ проведения выборов в других штатах. Трамп сказал, что Верховный суд его подвел. Между тем член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн предложил провести референдум по выходу штата из состава США, сообщает телеканал Fox News. Глава Республиканской партии Техаса Аллен Уэст выступил за создание некоего союза штатов, которые бы придерживались принципов американской конституции.

Коллегия выборщиков в США от каждого штата проголосует в начале следующей недели и назовет победителя президентской гонки. Инаугарация Джо Байдена намечена на 20 января. Ранее действующий президент Дональд Трамп сказал, что приезжать на церемонию не намерен.