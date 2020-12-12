Последние в этом году награды Европейской кинопремии вручат этим вечером. В том числе за лучший фильм. Церемония проходит в виртуальном формате с 8 по 12 декабря.

Эту премию называют европейским «Оскаром». В конкурсном отборе участвуют только фильмы из стран одного континента. Изначально церемония была запланирована в Рейкьявике, однако в условиях пандемии видео-включение будет проходить из Берлина.

Накануне Европейская киноакадемия в Севилье объявила номинантов. Впервые претендентами на звание «лучший фильм» названы сразу две немецких киноленты. Это мелодрама «Ундина» Кристиана Петцольда и социальная трагедия в формате детектива «Берлин. Александерплатц» Бурхана Курбани по мотивам романа Альфреда Дёблина. Премии за лучший саундтрек к этому фильму уже удостоилась композитор из Германии Даша Дауэнхауэр. Среди номинаций на лучшую женскую роль – немецкая актриса Паула Бер, получившая «Серебреного медведя» на Берлинале за воплощение сказочно-реальной Ундины.

Фаворитом премии считается картина польского режиссера Яна Комасы «Тело Христово», победившая на Венецианском фестивале. Фильм рассказывает о судьбе 20-летнего Даниэля, который после возвращения из тюрьмы по странному стечению обстоятельств становится ксёндзом в небольшом городке. В этой невольной роли ему удается принести настоящее примирение в жизнь религиозной общины после недавно пережитой ею трагедии.

Во время церемонии польский режиссер Агнешка Холланд будет официально утверждена новой главой Европейской киноакадемии. На этом посту она сменит немецкого киноклассика Вима Вендерса.