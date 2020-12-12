Трамп заявил, что Верховный суд «подвел» его решением отклонить иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов

Дональд Трамп заявил, что Верховный суд США «подвел» его своим решением отклонить иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов. «Ни мудрости, ни смелости!» – написал американский лидер в «Твиттере».

Ранее Верховный суд отклонил поддержанный Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона к четырем колеблющимся штатам, за которые шла ожесточенная борьба между действующим президентом и победившим, по данным ведущих американских СМИ, демократом Джозефом Байденом. Как полагал истец, в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим генпрокурор требовал признать результаты выборов в данных штатах недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена. Однако Верховный суд не нашел для этого оснований.