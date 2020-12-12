Тест на знание Конституции пройдет сегодня в России. Акция приурочена к годовщине принятия Основного закона.

Тестирование будет проходить с помощью интернета. Участвовать смогут все желающие старше 12 лет, говорят организаторы. Они рассчитывают в первую очередь на участие школьников, передает агентство РИА Новости. Для тех, кто пройдет испытания, подготовлены поощрительные программы от вузов-партнеров. Само тестирование проводится уже несколько лет. Но в этом году акция состоится после принятия в Основной закон целой серии поправок. Как это отразилось на тестовых заданиях, организаторы пока не уточняли. Ко дню Конституции в разных российских городах проводят также выставки, конкурсы или открытые лекции. В этом году из-за пандемии коронавируса многие из них пройдут в виртуальном формате. Ранее свои акции в защиту прав и свобод, о которых говорится в Конституции, проводили оппозиционные организации. В этом году о таких планах не сообщалось. Впрочем, с начала пандемии власти, как правило, отказывают в проведении мероприятий, ссылаясь на непростую эпидемиологическую обстановку.

Тем временем на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает требования к проведений массовых акций. В то же время 31 статья Конституции гарантирует гражданам право на свободу собраний.