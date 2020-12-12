Кабул подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты взорвались неподалеку от международного аэропорта, еще две упали в другом районе. Погиб один мирный житель, еще один получил ранения, сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на МВД страны. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

