В Иране казнен глава информационного портала Amad News Рухолл Зам. Осужденный по обвинению в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Nour News. Во вторник Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор журналисту, который был схвачен в прошлом году после многих лет, проведенных в изгнании.