В Иране казнен глава информационного портала Amad News Рухолл Зам. Осужденный по обвинению в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Nour News. Во вторник Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор журналисту, который был схвачен в прошлом году после многих лет, проведенных в изгнании.
2020-12-12T08:33:07+03:00
2020-12-12T09:21:29+03:00
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08:33, 12 декабря 2020
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