ВОЗ зафиксировала рост смертности от коронавируса по всему миру на 60% за последние полтора месяца. Эти цифры неравномерно распределены. На территории Европы этот показатель вырос почти на 100%. Одновременно во многих европейских странах заметно снижение количества заражений.