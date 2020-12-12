ВОЗ зафиксировала рост смертности от коронавируса по всему миру на 60% за последние полтора месяца. Эти цифры неравномерно распределены. На территории Европы этот показатель вырос почти на 100%. Одновременно во многих европейских странах заметно снижение количества заражений.
2020-12-12T08:31:25+03:00
2020-12-12T08:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 12 декабря 2020
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