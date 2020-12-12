Встреча Международного олимпийского комитета пройдет сегодня в виртуальном формате.

Основными темами предстоящего саммита станут ближайшие Олимпийские игры. Летние в Токио в следующем году, и зимние в Пекине в 2022-м, говорят представители МОК. Кроме того, будет подниматься вопрос борьбы с допингом. Во встрече под председательством главы комитета Томаса Баха от России будет участвовать президент Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков. Встреча пройдет на фоне введения санкций МОК в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда спортивных функционеров республики. Главе государства, в частности, запретили участвовать в олимпийских мероприятиях. Лукашенко и чиновников от спорта обвинили в давлении на спортсменов, которые не поддерживают позицию властей. Сам президент в ответ заметил, что ждет слов поддержки от Москвы в ответ на действия Международного олимпийского комитета.

Тем временем организаторы Олимпиады в Токио попросили дополнительно почти 2,5 млрд. долларов. Средства нужны на оперативные нужды из-за переноса игр, а также на меры по борьбе с коронавирусом.