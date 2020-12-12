Американские власти досрочно одобрили вакцину от коронавируса, созданную Pfizer и BioNTech

Американские власти досрочно одобрили вакцину от коронавируса, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Решение принято под политическим нажимом Белого Дома.

Управление США по контролю за качеством медикаментов и продовольствия (FDA) выдало разрешение на использование вакцины Пфайзер на день ранее запланированного срока — после того, как Белый Дом поставил главе FDA ультиматум — или разрешение будет выдано в пятницу, или Стивену Хану придётся уйти в отставку. Первые 6,5 миллионов доз покинут склады в течение ближайших суток. Доставлять вакцину будут обе частные американские почтовые службы: FedEx будет работать на Западном Побережье, UPS — на восточном. Для доставки вакцины, требующей хранения при температуре минус 80 градусов по цельсию, UPS создала гигантскую «морозильную ферму» в своем логистическом центре в Кентукки, где компания также будет производить 11 тонн сухого льда ежедневно. Каждый день UPS будет доставлять 18-киллограммовые коробки сухого льда на все пункты дозирования вакцины Pfizer, у которых не собственных морозильных камер. Кроме того, UPS ввела новую технологию — запатентованные сенсорные метки, которые отслеживают каждую посылку и контролируют ее температуру.

Чтобы избежать перегрузки системы и срыва поставок вакцины в преддверии Рождества, на которое приходится пик онлайн-покупок в США, UPS ввела ограничения на доставку для крупных ритейлеров.