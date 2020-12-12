Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом говорится на сайте регулятора. Теперь препарат можно применять на территории Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп уже пообещал, что вакцинация населения начнется «менее чем через 24 часа».

Прививку надо делать двумя дозами с промежутком в три недели. Вакцина разрешена людям не моложе 16 лет. Разработчики сообщали о 95% эффективности препарата.

Первой вакцину Pfizer и BioNTech разрешила в начале декабря Великобритания. Соединенное Королевство заказало 40 миллионов доз, этого хватит для 20 миллионов человек.