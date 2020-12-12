В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

В ней, по данным местной администрации, приняли участие около 80 человек. Люди традиционно собрались на площади Ленина, а затем двинулись шествием по центральным улицам, скандируя лозунги против властей, и напоминая, что «Выбор народа надо уважать». Впервые протестующие не стали перекрывать дорогу полностью. Они шли по крайней правой полосе. Автомобилисты спокойно их объезжали, передает интернет-портал DVHAB.

В мэрии напомнили, что из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим и социальная дистанция, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовиков.