Z Архив новостей новости
5 1 6 205
07:05, 12 декабря 2020

Сенат США принял закон об оборонном бюджете страны на 2021 фискальный год

Он предусматривает новые санкции по Северному Потоку-2. Закон принят подавляющим большинством голосов — это поможет преодолеть президентское вето, которое угрожал наложить Дональд Трамп.

Новые меры направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями для завершения проекта. Санкции по «Северному потоку — 2» прописаны таким образом, что они могут вступить в силу практически сразу, сообщает Блумберг. И хотя закон требует, чтобы США консультировались с европейскими союзниками по поводу санкций, в нем не указываются сроки этого процесса, так что этот процесс может занять всего несколько часов. «Я рад тому, что в этом году санкции по предотвращению завершения строительства Северного Потока-2 еще больше расширены. Это является важным инструментом противодействия пагубному влиянию России и защиты безопасности наших союзников», заявил глава комитета Сената по международным делам Джим Риш. И Палата Представителей, принявшая закон ранее на неделе, и Сенат проголосовали большинством в 23 голосов, что позволяет преодолеть президентской вето, которое Дональд Трамп обещал наложить за отсутствие положения по технологическим компаниям.

Немецкая промышленность гневно отреагировала на расширение санкций по Северному Потоку-2, назвав санкции безосновательными, нарушающими суверенитет ЕС и направленными против европейских компаний.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 388 6 37086 09.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Акт Родченкова» Будь у нас принят такой же закон, великие американские допингисты могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированы даже из других стран…

5 57 6 12063 05.12
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Поразительно, но российский госстрой сооружает специальный инструментарий, специальных набор законодательных инструментов, предназначенных, чтобы издеваться над людьми, которые готовы высказывать свою гражданскую позицию и активно участвовать в жизни российского общества…

5 48 6 6271 11.12
#слушать 49:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Третий срок президента Обамы В США считается, что Псаки хорошо справлялась со своими обязанностями, но в глазах россиян, создалась другая картина. Конечно в силу своей должности она делала заявления, которые очень не нравились Кремлю…

5 137 6 36407 05.12
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 133 6 18492 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 39 6 5522 11.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 83 6 12463 10.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дискредитация вакцины Так вот я склоняюсь к тому, чтобы при возможности привиться нашим препаратом. Не скажу каким – чем я хуже Пескова в этом смысле? Но меня, конечно, смущает, что мы мало знаем об испытаниях вакцины «Спутник»...

5 122 6 20485 11.12
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 48 6 8154 08.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza публикует видео с церемонии прощания…

5 169 6 33280 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Юному ленинцу от старого комсомольца Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен…

5 335 6 67085 09.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про новую старую Конституцию Я не могу сказать, что мне нравится всё, что написано сегодня в Конституции Российской Федерации. Но я исхожу из того, что на каждом этапе её принятия и изменения у россиян была возможность сказать переменам «нет»...

5 56 6 11710 11.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от ковида. Расширяем возможности для записи Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг…

5 32 6 6653 11.12
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 191 6 40479 10.12
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 40 6 8667 10.12
Блоги

Борис Акунин писатель

Каким же невыносимо тяжелым был для них ХХ век Я читаю дневниковые записи все подряд: людей умных, глупых, добрых, злых, все понимающих и ничего не понимающих. Из них складывается картина не витринной, а настоящей жизни страны…

5 217 6 53563 07.12

Популярное за неделю

Новости

Штаб Джозефа Байдена назвал предсказуемым отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса по президентским выборам По словам демократа, суд решительно пресек недавние атаки на демократические процедуры со стороны действующего президента Дональда Трампа и его союзников

5 0 6 1600
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заявление Путина о начале вакцинации органично звучат на «Первом» среди новостей о мальчике, распятом «украми» в Славянске и немцев, отравивших Навального. А у людей, имеющих отношение к реальности, это вызывают нервный смех…

5 105 6 102805 05.12
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3359050
«Процессы политических убийц»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5295 06.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты Подозреваю, что на Толю настучали, в Кремле хихикнули, но как видим, всё запомнили…

5 55 6 181823 06.12
Блоги

+ Валерий Соловей задержан в Петербурге Валерий Соловей задержан в Петербурге Об этом сообщила его адвокат Елена Михно…

5 169 6 107497 06.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8892193
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4728333

Сегодня в эфире