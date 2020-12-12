Сенат США принял закон об оборонном бюджете страны на 2021 фискальный год

Он предусматривает новые санкции по Северному Потоку-2. Закон принят подавляющим большинством голосов — это поможет преодолеть президентское вето, которое угрожал наложить Дональд Трамп.

Новые меры направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями для завершения проекта. Санкции по «Северному потоку — 2» прописаны таким образом, что они могут вступить в силу практически сразу, сообщает Блумберг. И хотя закон требует, чтобы США консультировались с европейскими союзниками по поводу санкций, в нем не указываются сроки этого процесса, так что этот процесс может занять всего несколько часов. «Я рад тому, что в этом году санкции по предотвращению завершения строительства Северного Потока-2 еще больше расширены. Это является важным инструментом противодействия пагубному влиянию России и защиты безопасности наших союзников», заявил глава комитета Сената по международным делам Джим Риш. И Палата Представителей, принявшая закон ранее на неделе, и Сенат проголосовали большинством в 2⁄ 3 голосов, что позволяет преодолеть президентской вето, которое Дональд Трамп обещал наложить за отсутствие положения по технологическим компаниям.

Немецкая промышленность гневно отреагировала на расширение санкций по Северному Потоку-2, назвав санкции безосновательными, нарушающими суверенитет ЕС и направленными против европейских компаний.