Мишустин поручил ФАС в течение суток представить в Минсельхоз идеи по сдерживанию роста цен на продукты

Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток представить в Минсельхоз идеи по сдерживанию роста цен на продукты. Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС должны провести мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и еженедельно докладывать о результатах в правительство. Минэкономразвития поручено представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами. Минфин и Минэкономразвития должны подготовить дорожную карту по созданию единого справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга, говорится в сообщении кабинета министров.

Ранее Владимир Путин возмутился ростом цен на базовые продукты питания и подчеркнул, что у правительства есть все инструменты для их сдерживания. На следующий день Мишустин раскритиковал чиновников за рост цен и попросил руководителей торговых сетей «не наживаться на людях». Затем Генпрокуратура начала совместно с антимонопольными органами проверку обоснованности роста цен на продукты во всех регионах.

Использование Генпрокуратуры в таких целях при наличии финансовых инструментов будет иметь сомнительную эффективность. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Игорь Николаев.

По словам Игоря Николаева, механизм для сдерживания роста цен был введен в действие еще в 2010 году. Причины, по которым он не используется, остаются неизвестными, заключил эксперт.