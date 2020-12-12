Наличие отрицательного теста на коронавирус будет необходимо для посетителей кафе только при проведении корпоративов

Наличие отрицательного теста на коронавирус будет необходимо для посетителей кафе и ресторанов Подмосковья только при проведении корпоративов. В других случаях посещение заведений общественного питания в праздники остается свободным. Такое разъяснение дала пресс-служба губернатора и правительства региона, комментируя указ главы области Андрея Воробьева. Аналогичное требование вводится на новогодние праздники и в подмосковных гостиницах.

В постановлении губернатора региона сказано, что тестирование клиент должен будет пройти не ранее, чем за пять дней «до оказания услуги». При этом для разных предприятия срок действия этих норм отличается. Рестораны будут вынуждены проверять документ с 31-огоо декабря по 10-ое января, а отели с 28-ого по 15-ое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв говорил, что чиновники вынуждены вводить новые запреты из-за роста заболеваемости: «мы не хотим ограничений, но мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ, поэтому нужно беречь себя и заботиться об окружающих».

Также в Московской области решили продлить и все введённые ранее запреты. Например, это означает, что ВУЗы и колледжи продолжат обучение строго у удалённом режиме и музеи будут закрыты.

В последние несколько дней по данным оперативного штаба заболеваемость в Подмосковье стабильно держится на уровне 1300 человек в сутки. Всего в Подмосковье выявили более 120-ти тысяч заболевших.