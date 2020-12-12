Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось до конца года на карантин в связи с обострением эпидемиологической обстановки

Генеральное консульство России в Нью-Йорке закрылось до конца года на карантин в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в Twitter дипломатического учреждения. Ранее записанные на прием посетители смогут туда попасть в приоритетном порядке только после возобновления работы консульства. США лидируют среди стран мира по числу заражений и смертей от коронавируса. По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии количество инфицированных приближается к 16 миллионам, от связанных с ковидом заболеваний скончались более 294 тыся человек.