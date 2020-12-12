Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. Он заверил в безопасности препарата и пообещал, что вакцинация американцев начнется менее чем через 24 часа. Она будет бесплатной.
2020-12-12T06:31:20+03:00
2020-12-12T06:31:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2756680-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:31, 12 декабря 2020
Загрузка комментариев...