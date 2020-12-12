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06:31, 12 декабря 2020

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение вакцины

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. Он заверил в безопасности препарата и пообещал, что вакцинация американцев начнется менее чем через 24 часа. Она будет бесплатной.



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