Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. Он заверил в безопасности препарата и пообещал, что вакцинация американцев начнется менее чем через 24 часа. Она будет бесплатной.