В Азербайджане с этого дня отменено военное положение

Оно действовало с конца сентября.

Частичное военное положение в Азербайджане ввели через сутки после начала полномасштабных военных действий в Нагорном Карабахе. В связи с этим в стране был объявлен комендантский час с 21:00 до 6:00. Тогда же ввели и полное военное положение в Армении, которое действует до сих пор. В конце ноября парламент страны отказался его отменять, но Конституционный суд приостановил часть введенных ограничений – в частности, на свободу собраний и публикации в СМИ. В Баку в четверг президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли парад в честь победы в войне с Арменией. В Ереване накануне вновь прошли массовые протесты с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал соглашение о территориальных уступках.

По этому соглашению Россия ввела в зону конфликта миротворцев.