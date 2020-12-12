Американский сенат одобрил военный бюджет, в том числе предусматривающий санкции против «Северного потока 2»

Работы по укладке трубы будет вести баржа «Фортуна».

О начале работ сообщило Немецкое информационное агентство dpa. Около года назад строительство было прекращено из-за угроз санкций США против предприятий, финансовых институтов, страховых и лицензионных компаний, участвующих в этом проекте. К тому времени газопровод уже был построен на 94 процента. Его стоимость составила 9,5 миллиарда евро. Среди инвесторов проекта – два немецких концерна, а также австрийское, французское и голландско-британское предприятия. Они оповещены о возобновлении строительства.

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями также Германии за поддержку газопровода. Причиной он назвал опасность зависимости Европы от российского газа. По оценкам экспертов, США заинтересованы в продаже своего сжиженного газа и стремятся устранить конкурентов.

Однако продолжение строительства может столкнуться с экологическими препятствиями. Регион работ считается зоной защиты птиц. В начале года из-за зимовки пернатых действуют более строгие предписания, чем в настоящее время. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство лишь на декабрь.

Акционерное общество «Северный поток 2» уже запросило разрешения для продолжения работ в 2021 году, однако не раскрыло подробностей о дальнейших действиях.

