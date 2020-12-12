Коронавирус впервые выявили у снежного барса. Заболевание подтвердили у самки хищника в городском зоопарке Луисвилла штата Кентукки. Ожидаются результаты двух особей мужского пола, говорится на сайте зоопарка. Там считают, что звери могли заразиться от сотрудника с бессимптомным течением COVID-19. У животных есть легкие симптомы, в частности периодический сухой кашель и хрип. Они чувствуют себя хорошо. До выздоровления кошек не будут показывать посетителям. У остальных питомцев признаков инфекции не замечено. Сотрудники учреждения не будут уходить на карантин, поскольку риск заражения человека от животного низкий.