Власти Японии впервые разрешили продажу генно-модифицированных продуктов питания в стране. Минздрав одобрил помидоры, в которых генным путем был увеличен объем аминокислот, понижающих кровяное давление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Подчеркивается, что эти овощи не содержат генов, отсутствующих в обыкновенных томатах. В Японии в прошлом году приняли закон, разрешающий продажу ГМО после получения соответствующего одобрения от специальной комиссии Минздрава.