Власти Японии впервые разрешили продажу генно-модифицированных продуктов питания в стране. Минздрав одобрил помидоры, в которых генным путем был увеличен объем аминокислот, понижающих кровяное давление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Подчеркивается, что эти овощи не содержат генов, отсутствующих в обыкновенных томатах. В Японии в прошлом году приняли закон, разрешающий продажу ГМО после получения соответствующего одобрения от специальной комиссии Минздрава.
2020-12-12T05:13:38+03:00
2020-12-12T05:13:38+03:00
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05:13, 12 декабря 2020
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