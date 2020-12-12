Штаб Джозефа Байдена назвал предсказуемым отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса по президентским выборам. По словам демократа, суд решительно пресек недавние атаки на демократические процедуры со стороны действующего президента Дональда Трампа и его союзников. Генеральный прокурор Техаса требовал объявить недействительными итоги выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Байден. Как говорится в иске, голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку местные власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп открыто призывал судей «спасти США», рассмотрев дело в его пользу, однако они не нашли оснований для удовлетворения иска.