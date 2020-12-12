Лондон намерен отказаться от поддержки зарубежных проектов, связанных с добычей ископаемых видов топлива

Лондон намерен в кратчайшие сроки отказаться от поддержки зарубежных проектов, связанных с добычей ископаемых видов топлива и их использованием в энергетике. Исключением станут лишь некоторые проекты, удовлетворяющие требованиям Парижского соглашения по климату, в том числе предполагающие строительство электростанций, работающих на природном газе. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона накануне Саммита по изменению климата. Мероприятие пройдет сегодня в виртуальном формате. Оно приурочено к пятилетнему юбилею принятия Парижского соглашения. Его проведут Великобритания, Франция и ООН в партнерстве с Чили и Италией. В саммите примут участие 75 глав государств и правительств, руководители компаний и общественных организаций.