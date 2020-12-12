Власти Швеции хотят отказаться от использования в стране наличных денег. Министерство финансов объявило о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифрового аналога национальной валюты — кроны, пишет Bloomberg. Это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание такой разработке. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент.

В нынешнем году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторического минимума — менее 10 процентов от всех платежей. Это самый низкий результат в мире. Ранее с инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз.