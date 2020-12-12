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04:09, 12 декабря 2020

Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса о непризнании итогов президентских выборов в ряде штатов

Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, требующий непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов. Судьи не нашли для этого оснований, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда. Ранее генеральный прокурор Техаса требовал объявить недействительными итоги выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. Как говорится в иске, голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку местные власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо и открыто призывал судей Верховного суда «спасти США», рассмотрев дело в его пользу.



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